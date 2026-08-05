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Шайдоров ответил, с кем лучше всего общался на ОИ, выложив фото с Гуменником и Эгадзе

Шайдоров ответил, с кем лучше всего общался на ОИ, выложив фото с Гуменником и Эгадзе
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Олимпийский чемпион (2026) казахстанский фигурист Михаил Шайдоров ответил, с кем лучше всего общался на Играх в Италии.

Фигурист проводил у себя на странице в соцсети рубрику «вопрос-ответ». Один из болельщиков задал вопрос, с кем из спортсменов он ближе всех взаимодействовал на Олимпиаде. Шайдоров в ответ опубликовал совместное фото с чемпионом Европы Никой Эгадзе, представляющим Грузию и тренирующимся в группе Этери Тутберидзе, а также чемпионом России Петром Гуменником, также принимавшим участие в Играх в Милане. На снимке он также написал: «Мы все дружим и хорошо общаемся».

Фото: Личный архив Михаила Шайдорова

Победа Шайдорова стала первой для Казахстана в фигурном катании на Олимпийских играх. Михаил тренируется под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова.

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