Бойкова и Козловский поставят в Монреале короткую программу у Агенауэра

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, поставят короткую программу в Монреале у канадского хореографа Ромэна Агенауэра, работающего в одном из наиболее известных в мире центров подготовки спортсменов в танцах на льду. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале «Всем лутц!» журналист Майя Багрянцева.

Агенауэр известен по работе с лидерами мировых танцев на льду – двукратным олимпийским чемпионом Гийомом Сизероном и двумя его партнёршами – Лоранс Фурнье Бодри и Габриэлой Пападакис, трёхкратными олимпийскими чемпионами Тессой Виртью и Скоттом Мойром.

В текущее межсезонье некоторые российские фигуристы сотрудничали с другими зарубежными хореографами — Бенуа Ришо, Флораном Амодио, Ше-Линн Бурн.