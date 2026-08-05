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Бойкова и Козловский поставят в Монреале короткую программу у Агенауэра

Бойкова и Козловский поставят в Монреале короткую программу у Агенауэра
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Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, поставят короткую программу в Монреале у канадского хореографа Ромэна Агенауэра, работающего в одном из наиболее известных в мире центров подготовки спортсменов в танцах на льду. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале «Всем лутц!» журналист Майя Багрянцева.

Агенауэр известен по работе с лидерами мировых танцев на льду – двукратным олимпийским чемпионом Гийомом Сизероном и двумя его партнёршами – Лоранс Фурнье Бодри и Габриэлой Пападакис, трёхкратными олимпийскими чемпионами Тессой Виртью и Скоттом Мойром.

В текущее межсезонье некоторые российские фигуристы сотрудничали с другими зарубежными хореографами — Бенуа Ришо, Флораном Амодио, Ше-Линн Бурн.

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