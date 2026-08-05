Сегодня стартуют контрольные прокаты сборной России среди юниоров в танцах на льду

Сегодня, 5 августа, в подмосковном Новогорске стартуют контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию на коньках перед стартом сезона-2026/2027. Начало выступлений в ритм-танце запланировано на 15:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком принимающих в них участие спортсменов и порядком выхода фигуристов на лёд.

Фигурное катание. Контрольные прокаты сборной России среди юниоров — 2026. Танцы на льду, ритм-танец. Список участников:

1. Полина Жарова/Алексей Столяров.

2. Милана Жабина/ Вениамин Башуров.

3. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров.

4. Зоя Пестова/Сергей Лагутов.

5. Мария Фефелова/Артём Валов.

6. Полина Тихонова/Матвей Лысов.

7. Анна Соболева/Матвей Чураков.

8. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов.

9. Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин.

10. Анна Билибина/Дмитрий Кашаев.