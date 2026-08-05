Сегодня стартуют контрольные прокаты сборной России среди юниоров в танцах на льду

Сегодня, 5 августа, в подмосковном Новогорске стартуют контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию на коньках перед стартом сезона-2026/2027. Начало выступлений в ритм-танце запланировано на 15:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком принимающих в них участие спортсменов и порядком выхода фигуристов на лёд.
Фигурное катание. Контрольные прокаты сборной России среди юниоров — 2026. Танцы на льду, ритм-танец. Список участников:
1. Полина Жарова/Алексей Столяров.
2. Милана Жабина/ Вениамин Башуров.
3. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров.
4. Зоя Пестова/Сергей Лагутов.
5. Мария Фефелова/Артём Валов.
6. Полина Тихонова/Матвей Лысов.
7. Анна Соболева/Матвей Чураков.
8. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов.
9. Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин.
10. Анна Билибина/Дмитрий Кашаев.