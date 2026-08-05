Двукратный олимпийский чемпион Сизерон посетил матч Тиафо — Чилич на «Мастерсе» в Монреале

Двукратный олимпийский чемпион французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду, посетил теннисный турнир категории «Мастерс», который проходит в канадском Монреале. Фотографии, сделанные на трибуне, фигурист опубликовал у себя на странице в соцсети.

Фото: Личный архив Гийома Сизерона

Также Сизерон выложил отрывок матча между 20-й ракеткой мира американцем Фрэнсисом Тиафо и хорватом Марином Чиличем, занимающим в рейтинге АТР 85-е место. Встреча завершилась победой Тиафо (5:7, 6:2, 6:2).

Сизерон на Играх в Милане выиграл второе в карьере олимпийское золото уже с новой партнёршей — Лоранс Фурнье Бодри. Предыдущую победу он одержал в 2022 году вместе с Габриэлой Пападакис.