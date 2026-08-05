Двукратный олимпийский чемпион Сизерон посетил матч Тиафо — Чилич на «Мастерсе» в Монреале
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Двукратный олимпийский чемпион французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду, посетил теннисный турнир категории «Мастерс», который проходит в канадском Монреале. Фотографии, сделанные на трибуне, фигурист опубликовал у себя на странице в соцсети.
Фото: Личный архив Гийома Сизерона
Также Сизерон выложил отрывок матча между 20-й ракеткой мира американцем Фрэнсисом Тиафо и хорватом Марином Чиличем, занимающим в рейтинге АТР 85-е место. Встреча завершилась победой Тиафо (5:7, 6:2, 6:2).
Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 02:15 МСК
20
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|2
85
Марин Чилич
М. Чилич
Сизерон на Играх в Милане выиграл второе в карьере олимпийское золото уже с новой партнёршей — Лоранс Фурнье Бодри. Предыдущую победу он одержал в 2022 году вместе с Габриэлой Пападакис.
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