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Российские фигуристы получат униформу бирюзового цвета для международных соревнований

Российские фигуристы получат униформу бирюзового цвета для международных соревнований
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Российские фигуристы, которые получили нейтральный статус и будут выступать на международных соревнованиях, получат специальную форму бирюзового цвета. Об этом сообщил «РИА Новости Спорт» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным источника, экипировкой послужит бирюзовая флисовая олимпийка без отсылок к национальной символике.

Первым международным стартом для российских фигуристов станет юниорский этап Гран-при ISU, который пройдёт в китайском Сиане с 20 по 22 августа. Ранее нейтральные статусы получили как юниоры, так и взрослые российские фигуристы. Предположительно, дебютным после возвращения турниром для взрослых спортсменов станет «челленджер» в Японии в начале сентября.

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