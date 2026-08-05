Российские фигуристы получат униформу бирюзового цвета для международных соревнований

Российские фигуристы, которые получили нейтральный статус и будут выступать на международных соревнованиях, получат специальную форму бирюзового цвета. Об этом сообщил «РИА Новости Спорт» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным источника, экипировкой послужит бирюзовая флисовая олимпийка без отсылок к национальной символике.

Первым международным стартом для российских фигуристов станет юниорский этап Гран-при ISU, который пройдёт в китайском Сиане с 20 по 22 августа. Ранее нейтральные статусы получили как юниоры, так и взрослые российские фигуристы. Предположительно, дебютным после возвращения турниром для взрослых спортсменов станет «челленджер» в Японии в начале сентября.