Сергей Давыдов рассказал о необычном требовании организаторов этапа Гран-при ISU

Тренер российского фигуриста Льва Лазарева Сергей Давыдов предположил, зачем организаторам юниорского этапа Гран-при ISU потребовались фотографии костюмов фигуристов.

— Мы готовимся выступать, но, как выяснилось, есть ещё ряд чисто организационных вопросов. Например, от нас потребовали прислать фотографии костюмов, прежде чем подтвердить допуск к соревнованиям.

— Костюмы-то зачем понадобились?

— Возможно, организаторы беспокоятся, чтобы на них не оказалось цветов национальных флагов или другой символики, которую могут счесть нарушением правил для нейтральных спортсменов, — приводит слова Давыдова RT.

Лев Лазарев заявлен на этап Гран-при в Китае, который пройдёт 20-22 августа.