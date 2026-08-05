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Сергей Давыдов рассказал о необычном требовании организаторов этапа Гран-при ISU

Сергей Давыдов рассказал о необычном требовании организаторов этапа Гран-при ISU
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Тренер российского фигуриста Льва Лазарева Сергей Давыдов предположил, зачем организаторам юниорского этапа Гран-при ISU потребовались фотографии костюмов фигуристов.

— Мы готовимся выступать, но, как выяснилось, есть ещё ряд чисто организационных вопросов. Например, от нас потребовали прислать фотографии костюмов, прежде чем подтвердить допуск к соревнованиям.

— Костюмы-то зачем понадобились?
— Возможно, организаторы беспокоятся, чтобы на них не оказалось цветов национальных флагов или другой символики, которую могут счесть нарушением правил для нейтральных спортсменов, — приводит слова Давыдова RT.

Лев Лазарев заявлен на этап Гран-при в Китае, который пройдёт 20-22 августа.

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