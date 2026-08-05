Бойкова и Козловский подтвердили, что поставят короткую программу у Агенауэра в Монреале

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, подтвердили, что поставят короткую программу на сезон-2026/2027 у известного канадского хореографа Ромэна Агенауэра.

«Хотели немного повременить с этой новостью… Но раз уже раскрыли все карты, то, да, сейчас мы находимся на постановке короткой программы в Монреале. Безумно рады возможности поработать с одной из лучших школ в мире над нашей программой, получить новые знания и навыки», – написала Бойкова в своём телеграм-канале.

Агенауэр известен по работе с лидерами мировых танцев на льду — трёхкратными чемпионами Олимпийских игр Тессой Вирту и Скоттом Мойром, двукратным олимпийским чемпионом Гийомом Сизероном и двумя его партнёршами — Лоранс Фурнье Бодри и Габриэлой Пападакис.