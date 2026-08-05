«Это просто смешно». Железняков — о заявках Плющенко на гранты для организации шоу

Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, высказался о заявках на гранты для организации ледовых шоу.

— Почему Этери Тутберидзе никогда не подаёт заявки на гранты на проведение своих шоу?

— Просто нашей команде не нужны гранты, чтобы делать крутые шоу. Мы всё умеем и делаем сами.

— Как относитесь к новостям о том, что тот же Плющенко просит выделить деньги на его постановки?

— Считаю, что это просто смешно. Если люди по-настоящему талантливые, они сами могут достичь нужного результата и организовать шоу высокого уровня. Просить гранты от государства для этого не нужно, — приводит слова Железнякова Sport24.

Ранее академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко запросила грант в размере 24,1 млн рублей для проведения новогоднего ледового шоу «Снежная Королева».