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«Это просто смешно». Железняков — о заявках Плющенко на гранты для организации шоу

«Это просто смешно». Железняков — о заявках Плющенко на гранты для организации шоу
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Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, высказался о заявках на гранты для организации ледовых шоу.

— Почему Этери Тутберидзе никогда не подаёт заявки на гранты на проведение своих шоу?
— Просто нашей команде не нужны гранты, чтобы делать крутые шоу. Мы всё умеем и делаем сами.

— Как относитесь к новостям о том, что тот же Плющенко просит выделить деньги на его постановки?
— Считаю, что это просто смешно. Если люди по-настоящему талантливые, они сами могут достичь нужного результата и организовать шоу высокого уровня. Просить гранты от государства для этого не нужно, — приводит слова Железнякова Sport24.

Ранее академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко запросила грант в размере 24,1 млн рублей для проведения новогоднего ледового шоу «Снежная Королева».

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