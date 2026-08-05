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«Этот легендарный прокат все помнят». Самсонов — о конкуренции с Лазаревым и Федотовым

«Этот легендарный прокат все помнят». Самсонов — о конкуренции с Лазаревым и Федотовым
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Российский фигурист Даниил Самсонов высказался о конкуренции с лидерами юниорской сборной России Львом Лазаревым и Арсением Федотовым при их переходе во взрослую категорию.

«Мы понимаем, что совсем скоро к нам выйдут Лев Лазарев и Арсений Федотов. Но страха никакого нет, потому что я с ребятами уже катался на Кубке Первого Канала в Питере (имеется ввиду турнир в 2024 году. — Прим. «Чемпионата»). Этот легендарный прокат, думаю, все помнят, когда я выиграл произвольную программу у них. Поэтому я с ними уже соревновался», – сказал Самсонов в интервью Первому каналу.

На чемпионате России-2026 Даниил Самсонов занял 17 место. Летом 2025-го он покинул группу тренера Этери Тутберидзе и стал тренироваться у Светланы Соколовской.

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