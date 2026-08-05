Адам Сяо Хим Фа анонсировал произвольную программу на сезон-2026/2027

Двукратный чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира французский фигурист Адам Сяо Хим Фа опубликовал у себя на странице в соцсети видео с анонсом новой произвольной программы на сезон-2026/2027.

В описании к тизеру спортсмен рассказал, что музыкальным сопровождением для постановки стала песня Патрика Уотсона Here Comes The River. На видео показан процесс работы фигуриста над программой.

Ранее стало известно, что в короткой программе француз будет кататься под джазовую композицию Дейва Брубека Take Five.

Адаму Сяо Хим Фа 25 лет. На Олимпиаде 2026 года в Милане фигурист занял седьмое место, набрав 269,27 балла. На чемпионате мира в Праге спортсмен стал пятым.