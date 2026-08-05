«Лёва вообще ни разу не ездил на международные соревнования». Тренер Давыдов — о Лазареве

Сергей Давыдов, тренер чемпиона России по фигурному катанию среди юниоров Льва Лазарева, высказался о том, как спортсмен был выбран для участия в юниорской серии Гран-при и как это повлияло на его дальнейшие планы.

Первый этап Гран-при пройдёт в Сиане, Китай, с 20 по 22 августа.

— На российском уровне Лазарев был отобран для участия в Гран-при ISU как победитель первенства страны?

— Честно говоря, я не задавался этим вопросом и никого не спрашивал. Мне позвонили из ФФККР, сказали, что планируют заявить Лёву на турнир. К нам на каток дважды приезжал Виктор Петренко: смотрел как представитель федерации, насколько хорошо идёт работа над программами, кое-что подсказал.

— Необходимость участвовать в юниорской серии Гран-при как-то изменила ваши первоначальные планы перехода на взрослый уровень?

— Нет. На российских соревнованиях Лазарев будет кататься среди взрослых, фигурист ещё год назад выразил такое желание. На взрослом льду иная конкуренция, иное напряжение и иные возможности для спортивного роста. При этом мы изначально держали в голове, что, если для нас откроется международная история, мы, разумеется, не станем отказываться от юниорских соревнований. Лёва вообще ни разу в жизни не ездил на международные турниры, для него этап в Сиане будет первым таким стартом, если всё нормально сложится, – приводит слова Давыдова RT на русском.