«Вот уже год как у нас есть Миша». Александра Трусова поздравила сына с днём рождения

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала у себя в телеграм-канале пост, посвящённый дню рождения сына Михаила. 6 августа мальчику исполнился год, его отцом является призёр чемпионата России (2021) Макар Игнатов.

Фото: Личный архив Александры Трусовой

«Вот уже год как у нас есть Миша, а мы есть у него! Скажу честно, подобрать слова слишком сложно — нет таких слов, которые опишут всю мою любовь к нему. Отчего-то я была уверена, что первой у меня родится дочь, но как же я благодарна, что родился сын, мой любимый Миша. Чувствую себя самым счастливым человеком в мире.

В материнстве для меня прекрасно абсолютно всё. Трудные моменты тоже случаются, но рядом всегда моя огромная и любимая семья, которая готова прийти на помощь. Я безумно благодарна Макару, маме и всем родным и друзьям, которые были рядом и сделали этот год гораздо легче!

Всё ещё в шоке от того, насколько быстро взрослеет Миша. Он уже самостоятельный человек, который уверенно ходит, знает, чего хочет, с интересом путешествует по разным странам. И что самое прикольное – у него уже даже есть фанаты! Когда я спрашивала у организаторов нашей поездки в Китай, где купить шарики и все остальное для праздника, мне ответили, что они уже подготовились. Очень радостно осознавать, что твоего сына любит столько людей просто за то, что он есть.

Ах да, не буду нарушать традицию и поделюсь, что у нас нового! Миша теперь умеет не только пинать мячик, но и ловить его. Он вообще начал включаться в игры с другими людьми – например, уже играет с нами в догонялки, со смехом уползая от нас при слове «догоню». Разных слов Миша понимает всё больше, и хоть сам пока не говорит, но уже учится выражать свои желания. С переменным успехом мы пытаемся приучить его к горшку, серьёзные подвижки в этой области уже есть. Ну а ещё он отрастил новый зуб, и ещё три на подходе! С твоим первым днём рождения, любимый сын», — написала Трусова, приложив к тексту кадры семейной фотосессии.