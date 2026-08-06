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ISU будет объявлять нейтральных спортсменов отдельно для каждого турнира

ISU будет объявлять нейтральных спортсменов отдельно для каждого турнира
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Международный союз конькобежцев (ISU) будет объявлять нейтральных спортсменов отдельно для каждого турнира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Нейтральные спортсмены объявляются по каждому отдельному соревнованию в рамках полного списка участников», – заявили в ISU в ответ на вопрос, получили ли нейтральный статус Александра Трусова и Камила Валиева.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе на взрослом и юниорском уровнях.

Камила Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации. Александра Трусова вернулась в фигурное катание после рождения сына. Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Спустя год после свадьбы у пары родился сын Михаил.

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