«Она одна смогла конкурировать с девочками‑подростками». Роднина — о Туктамышевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Ирина Роднина рассказала, на кого нужно равняться фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (Трусовой).

«В какой‑то степени Валиевой и Трусовой нужно ориентироваться на Туктамышеву. Она одна у нас смогла полноценно конкурировать с девочками‑подростками, будучи опытной фигуристкой. Это хороший пример для них. Хотя все спортсменки разные. И сильные стороны у всех разные», — приводит слова Родниной «Советский спорт».

Елизавета Туктамышева официально завершила свою профессиональную спортивную карьеру в возрасте 28 лет. Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, в том же году она выиграла золото первенства Европы.