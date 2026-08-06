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«Она одна смогла конкурировать с девочками‑подростками». Роднина — о Туктамышевой

«Она одна смогла конкурировать с девочками‑подростками». Роднина — о Туктамышевой
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Ирина Роднина рассказала, на кого нужно равняться фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (Трусовой).

«В какой‑то степени Валиевой и Трусовой нужно ориентироваться на Туктамышеву. Она одна у нас смогла полноценно конкурировать с девочками‑подростками, будучи опытной фигуристкой. Это хороший пример для них. Хотя все спортсменки разные. И сильные стороны у всех разные», — приводит слова Родниной «Советский спорт».

Елизавета Туктамышева официально завершила свою профессиональную спортивную карьеру в возрасте 28 лет. Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, в том же году она выиграла золото первенства Европы.

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