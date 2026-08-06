15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мы любим японскую публику, а она любит нас». Тарасова — о турнире в Японии

«Мы любим японскую публику, а она любит нас». Тарасова — о турнире в Японии
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что «челленджер» в Токио, Япония, очень важен для российских фигуристов.

«Данный турнир очень важен для всех наших спортсменов. Мы любим японскую публику, а она любит нас. Я думаю, что у наших ребят и девушек получится ярко выступить и напомнить всему миру о себе», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

На «челленджере» в Японии российские спортсмены будут выступать без национального символики.

Турнир пройдёт в Токио с 4 по 6 сентября и станет первым международным соревнованием для взрослых российских спортсменов на международной арене.

Материалы по теме
Стал известен предварительный состав российских фигуристов на турнире в Токио — источник
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android