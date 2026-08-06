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«У них есть тренеры. Мы им доверяем». Тарасова — о возвращении Валиевой и Трусовой

«У них есть тренеры. Мы им доверяем». Тарасова — о возвращении Валиевой и Трусовой
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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о предстоящих выступлениях фигуристок Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой.

«У Александры Трусовой и Камилы Валиевой есть тренеры, и каждый из них считает по-своему. Это профессиональные тренеры, и мы им доверяем. И каждый специалист планирует выступления спортсменки, с которой работает, не на один турнир, а на весь предстоящий сезон. А в какой форме находятся Александра и Камила, мы увидим совсем скоро [на контрольных прокатах]. Тогда мы увидим и их программы», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Александра Игнатова выступит на «челленджере» в Токио, Япония, который пройдёт с 4 по 6 сентября.

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