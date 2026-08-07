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Гуменник намерен выступить на турнире Kinoshita Group Cup в Японии

Гуменник намерен выступить на турнире Kinoshita Group Cup в Японии
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Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник планирует принять участие в международном турнире Kinoshita Group Cup, который пройдёт в Токио с 4 по 6 сентября. Об этом сообщили представители фан-сообщества спортсмена.

По информации источника, фигурист лично подтвердил свои планы выступить на соревнованиях в столице Японии. Официальный состав участников турнира пока не объявлен, однако ожидается, что российский спортсмен выйдет на лёд в нейтральном статусе в соответствии с действующими правилами.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам участвовать в отдельных международных стартах без национальной символики при соблюдении установленных условий.

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