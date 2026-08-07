«Познакомил с настоящей банькой». Галлямов опубликовал фото с итальянцем Мемолой

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, чемпион мира и Европы фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, опубликовал у себя в телеграм-канале совместное фото с серебряным призёром чемпионата Европы итальянцем Николаем Мемолой. Ранее появилась информация, что Мемола проводит тренировочные сборы в Санкт-Петербурге.

Фото: Личный архив Александра Галлямова

«Познакомил с настоящей банькой», – подписал Галлямов фотографию, на которой оба фигуриста одеты в банные халаты.

Отметим, что Николай Мемола наполовину русский. Его мама и по совместительству тренер Ольга Романова родом из Санкт-Петербурга. Во время визитов в Россию фигурист работает под руководством Алексея Мишина, у которого ранее тренировалась его мать.