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Леонова ответила, чего ждёт от возвращения российских фигуристов на международный уровень

Леонова ответила, чего ждёт от возвращения российских фигуристов на международный уровень
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 Алёна Леонова поделилась ожиданиями от возвращения россиян на международную арену в фигурном катании.

«Ожидания от возвращения, наверное, приятные. Всё-таки все соскучились, все будут рады видеть российских спортсменов на международных стартах. Считаю, что российские фигуристы, особенно юниоры, для меня сильнейшие в мире на данный момент. В первую очередь ждём возвращения юниоров, надеемся, что они завоюют самые высокие места. Дальше потихоньку будем ждать и возвращения взрослых спортсменов, которые будут вливаться в мировой топ. Думаю, что у них это получится», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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