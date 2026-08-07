«Конечно, все ждут побед». Гербольдт — о российских фигуристах на международных стартах

Бронзовый призёр чемпионата России – 2009, а ныне тренер Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от возвращения российских фигуристов на международную арену.

«Ожидания самые прекрасные, радужные. Мы так долго ждали этого возвращения, возможности соревноваться на международной арене. Безусловно, нашим ребятам будет трудно, поскольку нет рейтинга и достаточно большая ответственность будет возлагаться на них, потому что, конечно, все ждут побед. Но я считаю, что у нас одни из лучших фигуристов в мире, они способны бороться на призовые места и лидерство. Думаю, что, если всё будет складываться хорошо, у нас на это очень большие шансы», – сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.