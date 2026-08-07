Авербух ответил, на какие результаты могут претендовать российские фигуристы после допуска

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и чемпион мира – 2002 в танцах на льду, а ныне постановщик и хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от возвращения россиян на международную арену в фигурном катании.

«Наши ребята будут выступать! И это замечательно. У нас хорошая команда, и будем болеть за них и желать им удачи. Я думаю, все окрылены этой возможностью выступать на международных стартах. Очень долго её ждали. Большая работа была проведена федерацией, чтобы удержать уровень, очень высокий уровень нашей команды. Считаю, что вправе ожидать сразу достаточно высоких результатов, если ребята будут кататься по своим силам. Уверен, что в общем быстро вернут к себе лидерство в юниорском спорте», – сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софьей Ромашкиной.