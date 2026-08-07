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«Не будут снижать планку». Леонова назвала лидеров сборной России по фигурному катанию

«Не будут снижать планку». Леонова назвала лидеров сборной России по фигурному катанию
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 Алёна Леонова поделилась мыслями о лидерах сборной России по фигурному катанию в преддверии возвращения команды на старты под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Для меня, наверное, в танцах это Александра Степанова и Иван Букин, в парах – судя по прошлому сезону, это Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, думаю, что они не будут снижать планку, наоборот, будут бороться. В остальных видах сложно выделить», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Первым международным стартом с участием россиян в сезоне-2026/2027 станет этап юниорской серии Гран-при ISU в Сиане, Китай. Он стартует 20 августа.

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