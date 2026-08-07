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Гербольдт — о лидерах сборной России: они будут защищать честь нашей страны

Гербольдт — о лидерах сборной России: они будут защищать честь нашей страны
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Бронзовый призёр чемпионата России – 2009, а ныне тренер Катарина Гербольдт назвала лидеров сборной России по фигурному катанию на фоне возвращения на международную арену.

«Наверное, в парном катании у нас остаются два безусловных лидера – это Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В танцах на льду тоже безусловные лидеры – это Александра Степанова и Иван Букин. Что касается девушек, первая пятёрка, может быть, даже и больше – абсолютно конкурентоспособные на международной арене. Одиночники очень подтянулись за то время, пока мы не выступали, и тоже огромная борьба была на чемпионате России за попадание в сборную. Все знают, откуда эти ребята, так или иначе они будут защищать честь нашей страны, у нас очень сильная сборная. Уверена, все ребята достойны и они справятся, в первую очередь, с психологической составляющей», – сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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