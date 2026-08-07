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Энберт — о российских фигуристах: остаться незамеченными им будет очень сложно

Энберт — о российских фигуристах: остаться незамеченными им будет очень сложно
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Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира – 2019 в парном катании Александр Энберт ответил, кого можно считать лидерами сборной России по фигурному катанию на фоне возвращения на международную арену.

«Первые три места на прошлом чемпионате России во всех видах — это, конечно, лидеры сборной, и абсолютно заслуженно. Каждый из этих спортсменов может навязать борьбу на международных турнирах. Остаться незамеченным им будет очень сложно», – сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Первым международным стартом с участием россиян в сезоне-2026/2027 станет этап юниорской серии Гран-при ISU в Сиане, Китай. Он стартует 20 августа.

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