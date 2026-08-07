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Вице-чемпионка мира Леонова: на международной арене нашим спортсменам будет полегче

Вице-чемпионка мира Леонова: на международной арене нашим спортсменам будет полегче
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 Алёна Леонова высказалась о давлении, которое будет оказываться на российских фигуристов в связи с возвращением на старты под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Внимание сто процентов не снизится, думаю, что оно будет ещё более высоким. Думаю, что, помимо российских болельщиков, к экранам примкнут и международные фанаты. Все ждали, все очень хотели этого возвращения, на мой взгляд, это только плюс к популяризации вида спорта во всём мире. Насчёт того, станут ли эти соревнования менее конкурентными, думаю, что вряд ли. У нас тоже очень серьёзная конкуренция, но на мировой арене, всё-таки спустя столько лет, уровень будет примерно такой же. По моим ощущениям, на международной арене нашим спортсменам будет полегче, чем на домашних стартах», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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