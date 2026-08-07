15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гербольдт ответила, снизится ли внимание к российским стартам из-за допуска фигуристов

Гербольдт ответила, снизится ли внимание к российским стартам из-за допуска фигуристов
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России – 2009, а ныне тренер Катарина Гербольдт ответила, потеряют ли свою популярность российские старты в связи с возвращением отечественных фигуристов на турниры под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Думаю, что первый сезон они всё равно будут достаточно сильно освещаться, пользоваться спросом, поскольку мы не понимаем, кто точно будет допущен, а кто нет», – сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Первым международным стартом с участием россиян в сезоне-2026/2027 станет этап юниорской серии Гран-при ISU в Сиане, Китай. Он стартует 20 августа.

Материалы по теме
Что будет с Петросян и как вернутся россияне? 5 интриг нового сезона в фигурном катании
Эксклюзив
Что будет с Петросян и как вернутся россияне? 5 интриг нового сезона в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android