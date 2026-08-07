Гербольдт ответила, снизится ли внимание к российским стартам из-за допуска фигуристов

Бронзовый призёр чемпионата России – 2009, а ныне тренер Катарина Гербольдт ответила, потеряют ли свою популярность российские старты в связи с возвращением отечественных фигуристов на турниры под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Думаю, что первый сезон они всё равно будут достаточно сильно освещаться, пользоваться спросом, поскольку мы не понимаем, кто точно будет допущен, а кто нет», – сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Первым международным стартом с участием россиян в сезоне-2026/2027 станет этап юниорской серии Гран-при ISU в Сиане, Китай. Он стартует 20 августа.