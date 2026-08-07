Александра Трусова исполнила четверной лутц на репетиции шоу в Пекине

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 22-летняя российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) чисто исполнила четверной лутц на репетиции шоу Magic On Ice в Пекине, Китай.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео успешной попытки Трусовой.

Шоу с участием Трусовой в столице Китая пройдут с 7 по 9 августа.

22-летняя Трусова возвращается в фигурное катание после рождения сына. Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Спустя год после свадьбы у пары родился сын Михаил. В грядущем сезоне Александра планирует принять участие в международных турнирах.