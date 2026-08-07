15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова исполнила четверной лутц на репетиции шоу в Пекине

Александра Трусова исполнила четверной лутц на репетиции шоу в Пекине
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 22-летняя российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) чисто исполнила четверной лутц на репетиции шоу Magic On Ice в Пекине, Китай.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео успешной попытки Трусовой.

Шоу с участием Трусовой в столице Китая пройдут с 7 по 9 августа.

22-летняя Трусова возвращается в фигурное катание после рождения сына. Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Спустя год после свадьбы у пары родился сын Михаил. В грядущем сезоне Александра планирует принять участие в международных турнирах.

Материалы по теме
Стал известен первый международный старт Александры Трусовой после возвращения
Материалы по теме
Сыну Трусовой уже год! А сама Александра вернулась и вовсю готовится войти в новый сезон
Фото
Сыну Трусовой уже год! А сама Александра вернулась и вовсю готовится войти в новый сезон
Трусова и Валиева хотят зажечь в Японии? Это их первый международный старт после Олимпиады Трусова и Валиева хотят зажечь в Японии? Это их первый международный старт после Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android