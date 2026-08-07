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ФФККР утвердила список юниоров, которые выступят на этапе Гран-при ISU в Сиане

ФФККР утвердила список юниоров, которые выступят на этапе Гран-при ISU в Сиане
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Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список юниоров, которые выступят на этапе Гран-при ISU в Сиане, Китай, с 20 по 22 августа. В число спортсменов вошли Лев Лазарев, Елена Костылева (оба — одиночное катание), Мария Фефелова/Артём Валов (танцы на льду), Полина Шешелева/Егор Карнаухов (спортивные пары).

В конце июля ФФККР провела в Новогорске закрытые контрольные прокаты для оценки готовности спортсменов к международным стартам и утверждения заявки. Фигуристы выступят в Китае в нейтральном статусе. Этот статус уже получили все юниоры, которые заявлены на соревнования.

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