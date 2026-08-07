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«Жду всплеска мотивации у спортсменов». Энберт — о новом сезоне в фигурном катании

«Жду всплеска мотивации у спортсменов». Энберт — о новом сезоне в фигурном катании
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Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в парном катании Александр Энберт поделился ожиданиями от нового сезона в фигурном катании.

«Я, наоборот, жду всплеска мотивации у спортсменов, а также роста зрелищности наших турниров. Не думаю, что внимание к нашим стартам снизится из-за допуска к международным соревнованиям. Во-первых, у нас сейчас очень много спортсменов, которые классно катаются и показывают красивое фигурное катание. На это всегда приятно смотреть, независимо от того, выступают они только у нас или у нас и где-то ещё. Во-вторых, долгое отсутствие международных турниров позволило нашим спортсменам выйти на новый уровень.

Нельзя сравнить Гран-при России сейчас с этапами Кубка России, которые были до отстранения. Это совершенно разный уровень энтертеймента. Думаю, наши соревнования по-прежнему будут интересными. Жду, когда наши спортсмены встретятся на одной арене с призёрами чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Был маленький тизер во время Олимпиады прошлого года. Там было всего два наших спортсмена. Но даже это добавило огромное количество интереса для болельщиков не только в России, но и во всём мире. В этом сезоне жду усиления этих эмоций», – сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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