«И той и другой — низкий поклон». Леонова — о возвращении Валиевой и Трусовой

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 по фигурному катанию Алёна Леонова высказалась о возвращении Камилы Валиевой и Александры Трусовой на соревнования.

«Это совершенно разные ситуации, но возвращение обещает быть грандиозным. Я бы не стала никого выделять, просто хочется посмотреть, как это будет происходить. Знаю, что обе усиленно готовятся и работают. И той и другой низкий поклон за то, что они делают, продолжают нас радовать своим присутствием на соревнованиях», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

22-летняя Трусова возвращается в фигурное катание после рождения сына. Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации.