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«Каждая из этих спортсменок уникальна». Гербольдт — о возвращении Трусовой и Валиевой

«Каждая из этих спортсменок уникальна». Гербольдт — о возвращении Трусовой и Валиевой
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Бронзовый призёр чемпионата России – 2009, а ныне тренер Катарина Гербольдт прокомментировала возвращение Камилы Валиевой и Александры Трусовой на соревнования.

«Каждая из этих спортсменок уникальна, в любом случае это будет очень интересное возвращение и очень интересное противостояние. Они обе – особенные спортсменки в моём понимании как тренера, пропустить столько времени и вернуться, а Саша ещё успела родить – это не так просто. Это уникальные спортсменки, которые могут продолжать кататься на таком уровне очень ярко и очень хорошо», – сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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