Энберт объяснил, почему возвращение Валиевой и Трусовой так важно для фигурного катания

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира – 2019 в парном катании Александр Энберт объяснил, почему для фигурного катания важно возвращение Камилы Валиевой и Александры Трусовой на соревнования.

«Валиева и Трусова делают просто невероятную работу для фигурного катания. Они возвращают четверные прыжки после взросления, после того как уже стали серьёзными спортсменками. Раньше казалось, что в детстве прыгаешь четверные, потом выходишь на взрослый уровень, четверных уже нет, и ты проигрываешь новым молодым спортсменкам, которые их прыгают. Сейчас девушки доказывают, что и во взрослом возрасте можно прыгать четверные. И у них это может отлично получаться. Нельзя сказать, чьего возвращения я жду больше.

Они обе делают очень важный шаг для фигурного катания. Независимо от того, кто из них победит или победит кто-то из нового поколения. Это пока неважно. Важно, что в сознании людей появляется мысль, что такое возможно. Это как четверной аксель. И спортсмены теперь, тренируя этот прыжок, уже держат в голове, что такое возможно. Сейчас не получается — получится через полгода, потому что такое возможно. Как у Владислава Дикиджи: когда Илья Малинин прыгнул четверной аксель, через пару месяцев это сделал и Влад. Как будто был снят барьер. Жду возвращения Камилы и Александры, потому что это очень важно для фигурного катания», – сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.