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Леонова — о Петросян: после тяжёлого олимпийского сезона она имеет право взять паузу

Леонова — о Петросян: после тяжёлого олимпийского сезона она имеет право взять паузу
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 Алёна Леонова считает, что трёхкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян имеет право на перерыв в спорте после Олимпийских игр — 2026.

«По поводу Аделии Петросян сложно что-то сказать, потому что пока непонятно, где она планирует кататься. Насчёт того, увидим ли мы её или нет, также сложно сказать, мы не знаем, готовится ли она или не готовится. Возможно, после тяжёлого олимпийского сезона она имеет право взять какую-то паузу и потом с новыми силами в новом тренерском штабе показывать себя», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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