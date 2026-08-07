«Такая яркая спортсменка должна продолжать». Гербольдт — о паузе Петросян

Бронзовый призёр чемпионата России — 2009, а ныне тренер Катарина Гербольдт выступила за продолжение карьеры трёхкратной чемпионкой России Аделией Петросян.

«Открывается международная арена, и, на мой взгляд, как-то глупо было бы заканчивать, исчезать из мира спорта. Тем более что она только что вернулась с Олимпийских игр. Да, возможно, там не всё удалось, но всё равно на сегодняшний день она считается лидером сборной. Считаю, что такая яркая спортсменка должна продолжать кататься, тренироваться, выступать и радовать нас своими результатами», – сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.