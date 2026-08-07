Энберт оценил перспективы возвращения Петросян на соревнования в новом сезоне

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в парном катании Александр Энберт оценил перспективы возвращения трёхкратной чемпионки Аделии Петросян на соревнования в сезоне-20262/2027.

«Конечно, ждём возвращения Аделии Петросян. Нет спортсмена, которого я не жду на льду, честно скажу. Я бы с радостью ждал и Анну Щербакову, и Косторную, и Куницу. У Аделии был сложный сезон. Не оправдались ожидания относительно Олимпиады. Сезон был полон травм и восстановлений. Он был сложным и эмоционально, и физически. Бывают сложные сезоны, которые ты проходишь гладко.

Даже олимпийский сезон можно пройти гладко и на следующий сезон выйти с новыми силами, пускай даже без победы. Например, был хороший сезон, всё у тебя получалось, но не смог победить. Ничего страшного, в следующий раз получится — и ты входишь в новый сезон. Петросян многое давалось через преодоление. Конечно, после такого сезона я не исключаю, что ей потребуется время, чтобы восстановиться.

Хочется сказать Аделии: пусть она делает так, как сама чувствует. Только она знает своё физическое и эмоциональное состояние. Мы её ждём! И я её жду всегда и буду рад видеть в следующем сезоне. А если она решит отдохнуть в следующем сезоне, то через сезон», – сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.