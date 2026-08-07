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Трусова: спасибо родителям Макара за самого понимающего и вовлечённого мужа

Трусова: спасибо родителям Макара за самого понимающего и вовлечённого мужа
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 22-летняя российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала пост-благодарность своим родным в честь прошедшего дня рождения её сына Михаила.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

«Не все из тех, кому я благодарна за помощь в первый год жизни Миши, есть на этих фото, но знайте, я искренне ценю поддержку каждого!

Спасибо маме за поддержку с самого рождения Миши и до сих пор и за то, что она всегда остаётся на моей стороне. Спасибо родителям Макара за самого понимающего и вовлечённого мужа. Спасибо бабушке за доброту и готовность прийти на помощь. Спасибо дедушке за крутое чувство юмора и воспитание наших собак. Спасибо Ване за светлую и безграничную любовь к Мише. Спасибо бабушке Макара за готовность приехать к Мише хоть с другого конца света.

Ну и, конечно же, спасибо Тине, Сельме, Лане, Элле, Дыму и Пуху за то, что приняли Мишу и ему всегда есть с кем поиграть», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

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