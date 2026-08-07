Александра Трусова, Камила Валиева и Пётр Гуменник получили нейтральный статус ISU
Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус ещё ряду российских фигуристов. Среди них серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова), чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, участник Олимпиады-2026 Пётр Гуменник и другие.
Спортсмены, получившие нейтральный статус AIN2 сегодня:
- Александра Игнатова (Трусова);
- Камила Валиева;
- Пётр Гуменник;
- Владислав Дикиджи;
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский;
- Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано;
- Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков;
- Мария Захарова;
- Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев;
- Дина Хуснутдинова;
- Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный;
- Анна Коломенская и Артём Фролов;
- Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров;
- Анна Щербакова и Егор Гончаров.
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