Александра Трусова, Камила Валиева и Пётр Гуменник получили нейтральный статус ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус ещё ряду российских фигуристов. Среди них серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова), чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, участник Олимпиады-2026 Пётр Гуменник и другие.

Спортсмены, получившие нейтральный статус AIN2 сегодня: