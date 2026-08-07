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Полный список российских фигуристов, получивших нейтральные статусы от ISU: Валиева, Игнатова (Трусова), Гуменник

Александра Трусова, Камила Валиева и Пётр Гуменник получили нейтральный статус ISU
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Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус ещё ряду российских фигуристов. Среди них серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова), чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, участник Олимпиады-2026 Пётр Гуменник и другие.

Спортсмены, получившие нейтральный статус AIN2 сегодня:

  • Александра Игнатова (Трусова);
  • Камила Валиева;
  • Пётр Гуменник;
  • Владислав Дикиджи;
  • Александра Бойкова и Дмитрий Козловский;
  • Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано;
  • Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков;
  • Мария Захарова;
  • Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев;
  • Дина Хуснутдинова;
  • Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный;
  • Анна Коломенская и Артём Фролов;
  • Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров;
  • Анна Щербакова и Егор Гончаров.
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