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«Украли несколько лет». Тарасова — о выдаче нейтральных статусов российским фигуристам

«Украли несколько лет». Тарасова — о выдаче нейтральных статусов российским фигуристам
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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о получении нейтральных статусов ISU российскими фигуристами.

«Вы думали, дисквалификацию наших фигуристов на пятый год оставят? У меня не было сомнений, что выдадут нейтральный статус. Была уверена, что всё будет хорошо. Но теперь у нас только один человек в каждом виде, а ещё украли несколько лет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус Александре Игнатовой (Трусовой), Камиле Валиевой, Петру Гуменнику, Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, Марии Захаровой, Владиславу Дикиджи и другим.

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