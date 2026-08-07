«Украли несколько лет». Тарасова — о выдаче нейтральных статусов российским фигуристам

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о получении нейтральных статусов ISU российскими фигуристами.

«Вы думали, дисквалификацию наших фигуристов на пятый год оставят? У меня не было сомнений, что выдадут нейтральный статус. Была уверена, что всё будет хорошо. Но теперь у нас только один человек в каждом виде, а ещё украли несколько лет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус Александре Игнатовой (Трусовой), Камиле Валиевой, Петру Гуменнику, Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, Марии Захаровой, Владиславу Дикиджи и другим.