Полный список фигуристов, получивших нейтральный статус ISU, на 7 августа

Сегодня, 7 августа, Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус ряду российских фигуристов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком спортсменов, которые получили разрешение выступать на международных соревнованиях под эгидой организации.

Нейтральный статус AIN2 получили:

одиночники: Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Матвей Ветлугин, Николай Угожаев, Андрей Мозалёв, Глеб Лутфуллин, Григорий Фёдоров, Лев Лазарев, Арсений Федотов;

одиночницы: Александра Игнатова (Трусова), Камила Валиева, Аделия Петросян, Мария Захарова, Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова, Виктория Стрельцова, Камилла Нелюбова, Алина Горбачёва, Анна Фролова, Елена Костылева, Дина Хуснутдинова, София Дзепка;

спортивные пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Таисия Щербинина и Артём Петров, Полина Шешелева и Егор Карнаухов, Илья Вегера, Полина Сажина и Алексей Белкин, Таисия Гусева и Даниил Овчинников, Виктория Двинина, София Диана Касинс и Александр Брегей;

танцы на льду: Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Анна Щербакова и Егор Гончаров, Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, Анна Коломенская и Артём Фролов, Мария Фефелова и Артём Валов, Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров, Анна Билибина и Дмитрий Кашаев, Василиса Григорьева и Евгений Артющенко.