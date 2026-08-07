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Бойкова и Козловский завершили постановку короткой программы в Монреале

Бойкова и Козловский завершили постановку короткой программы в Монреале
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Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России, фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завершили постановку короткой программы на сезон-2026/2027 в Монреале у известного канадского хореографа Ромэна Агенауэра.

Фото: Из личного архива Бойковой

Фото: Из личного архива Бойковой

«Короткая программа готова. Спасибо команде Монреаля и Ромэну в особенности за невероятно плодотворную неделю! До встречи на международных турнирах», – написала Бойкова на своей странице в соцсети.

Агенауэр известен по работе с лидерами мировых танцев на льду — трёхкратными чемпионами Олимпийских игр Тессой Вирту и Скоттом Мойром, двукратным олимпийским чемпионом Гийомом Сизероном и двумя его партнёршами — Лоранс Фурнье Бодри и Габриэлой Пападакис.

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