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Илья Авербух прокомментировал выдачу нейтральных статусов от ISU российским фигуристам

Илья Авербух прокомментировал выдачу нейтральных статусов от ISU российским фигуристам
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Серебряный призёр Олимпиады-2002 и чемпион мира – 2002 в танцах на льду, а ныне постановщик и хореограф Илья Авербух высказался о выдаче российским фигуристам нейтральных статусов от ISU.

«Очень хорошая новость, здорово! Это огромный толчок мотивации. Только положительные эмоции можно испытывать. Конечно, абсолютно несправедливо, что пока в нейтральном статусе, но главное — выступаем. В конце концов мы себе всё вернем. Главное — выступать. Как здорово сейчас выступили наши ребята в водных видах спорта, показав, что даже пятилетнее отставание не влияет на наши результаты. Это говорит о силе российского спорта, о силе тренерского состава, который сумел держать в такой форме наших спортсменов. Я думаю, фигуристам надо отвечать — всё в их руках», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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