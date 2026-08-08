Ришо показал совместное фото с Валиевой, Шайдоровым и Эгадзе со сборов во Франции

Известный французский хореограф Бенуа Ришо опубликовал у себя на странице в соцсети совместное фото с российской фигуристкой Камилой Валиевой, олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым и чемпионом Европы Никой Эгадзе. Сейчас все три спортсмена проводят у Ришо тренировочные сборы в городе Анже.

Фото: Личный архив Бенуа Ришо

Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации. Ранее тренер фигуристки Светлана Соколовская сообщила, что Валиева после сборов в Кисловодске проведёт курс занятий под руководством Ришо для подготовки к сезону. В мае Бенуа посещал Россию: во время визита он поставил программы нескольким фигуристам, включая Валиеву.