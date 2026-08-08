«Хочу стать как Геля, когда вырасту». Худайбердиева — о невыдаче Мельниковой визы для ЧЕ

Чемпионка России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева поддержала двукратную чемпионку мира гимнастку Ангелину Мельникову после невыдачи ей визы для въезда в Хорватию, где пройдёт чемпионат Европы — 2026 по спортивной гимнастике.

«Сильнее спортсменки, чем Геля, мир ещё не знал. Самый большой и крутой пример целеустремлённости, силы духа и любви к спорту. Хочу стать как Геля, когда вырасту», — написала Худайбердиева у себя на странице в соцсети, сделав репост реакции Мельниковой на неполучение визы.

Ранее стало известно, что три российские гимнастки, включая Мельникову, не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе из-за невыдачи им виз. Официальной причиной, по словам Федерации гимнастики России, стало отсутствие предоставленных обоснований цели и условий предполагаемого пребывания в стране. Европейское первенство стартует 13 августа.