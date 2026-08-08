15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Давай по-серьёзному». Елизавета Туктамышева показала письма от сталкера

«Давай по-серьёзному». Елизавета Туктамышева показала письма от сталкера
Комментарии

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала героиней выпуска на YouTube-канале «Коса. Медиа для женщин», где предоставила фотографии писем, которые ей шлёт сталкер.

«Лизок, я всё равно не верю. Ты знаешь, про что я говорю. Прекрасное выступление в Монголии. Я тебя люблю. Надеюсь, скоро увидимся», — гласит текст в первом письме.

«Лизок, ты молодец. Скоро увидимся, ты умница и красавица! Я люблю тебя», — сказано в другом письме.

«Привет, Лизок. Жаль, что ты сейчас не в Питере. Надоело играть уже в эти игры. Полтора года пытаюсь пригласить тебя узнать друг друга получше. Я, конечно, в эти игры продолжаю играть, но это несерьёзно, малышка. Твои левые страницы в сетях легко вычислить. Может, давай уже по-серьёзному?! Ты можешь встретиться со мной или избавиться от меня. Как? Ты знаешь. Ты красавица и умница», — написано в другом сообщении.

Фото: кадр из видео Kosa.Media

Фото: кадр из видео Kosa.Media

Фото: кадр из видео Kosa.Media

Материалы по теме
«Она одна смогла конкурировать с девочками‑подростками». Роднина — о Туктамышевой
Материалы по теме
Откровения Императрицы: Туктамышева завершила карьеру и сообщила о преследовании сталкером
Откровения Императрицы: Туктамышева завершила карьеру и сообщила о преследовании сталкером
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android