«Давай по-серьёзному». Елизавета Туктамышева показала письма от сталкера

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала героиней выпуска на YouTube-канале «Коса. Медиа для женщин», где предоставила фотографии писем, которые ей шлёт сталкер.

«Лизок, я всё равно не верю. Ты знаешь, про что я говорю. Прекрасное выступление в Монголии. Я тебя люблю. Надеюсь, скоро увидимся», — гласит текст в первом письме.

«Лизок, ты молодец. Скоро увидимся, ты умница и красавица! Я люблю тебя», — сказано в другом письме.

«Привет, Лизок. Жаль, что ты сейчас не в Питере. Надоело играть уже в эти игры. Полтора года пытаюсь пригласить тебя узнать друг друга получше. Я, конечно, в эти игры продолжаю играть, но это несерьёзно, малышка. Твои левые страницы в сетях легко вычислить. Может, давай уже по-серьёзному?! Ты можешь встретиться со мной или избавиться от меня. Как? Ты знаешь. Ты красавица и умница», — написано в другом сообщении.

Фото: кадр из видео Kosa.Media

Фото: кадр из видео Kosa.Media