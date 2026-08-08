«Вряд ли что-то можно сделать». Туктамышева — о реакции полиции на сталкера

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что пыталась обратиться в полицию по поводу человека, следящего за её жизнью, но это не принесло результата.

«Я пыталась [обратиться в полицию], но мне сказали, что если это просто цветочки и открытки, то есть этот человек не представляет какой-то угрозы конкретной, то вряд ли что-то можно сделать», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале «Коса. Медиа для женщин».

Напомним, спортсменка также опубликовала письма, который этот мужчина отправлял ей. В них он признается Туктамышевой в любви, просит встречи и говорит, что её страницы в соцсетях легко вычислить.