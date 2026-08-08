«Ужасно, человек не должен так существовать». Туктамышева — о страхах после сталкинга

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как впервые встретила сталкера в январе 2025 года, и раскрыла хронологию «отношений» с этим человеком.

«Узнал, что за марка у моей машины, точнее, мой номер, и начал ожидать каждый день у машины, чтобы добиться соглашения пойти куда-то. Он не был каким-то выделяющимся, он стоял около моей машины. Предложил выпить кофе. Я сказала, что нет, это невозможно. Дала автограф, села в машину, уехала.

Стало страшно, когда выходила с шоу и понимала, что мне некомфортно идти к машине, потому что я не знаю, стоит он там или нет. И в итоге дошло до того, что я выходила всё время либо с охраной, либо с большими ребятами-парниками.

В какой-то момент я пришла [домой], увидела розу около моей квартиры на дверной ручке. Поняла, что этот ненормальный человек узнал мой адрес… Он может просто ходить вокруг моего дома, ожидая, когда я приеду. И это ужасно. И он знает не только мой адрес, но и семьи в Питере. И если меня нет дома, он может туда отправить какие-то открытки или ещё что-то.

Я сама лично к нему подходила, говорила: «Всё, ну не надо, то есть вы мне неинтересны». Все попытки тщетны. Оставьте меня в покое. У человека нет понимания отказа… Нормальный человек, который понимает, что нет — значит нет, он не будет продолжать навязывать своё общество. Если он продолжает после нескольких отказов нарушать твои личные границы, то ты дальше тоже не понимаешь, на что он может пойти ещё.

Ты выходишь на улицу, и ты сначала оглядываешься, есть он или нет. Самое ужасное, если ты оглядываешься и видишь, что он стоит у твоей машины, и тебе нужно всё равно выйти, тебе нужно ехать на работу.

Проверяешь [дома], закрыл дверь на ключ или не закрыл, и в холодном поту просыпаешься, думаешь: «Так, а дверь закрыта вообще?» Но это неправильно. Человек не должен так существовать», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале «Коса. Медиа для женщин».