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«Меня это беспокоит». Туктамышева — о не принятом в РФ законе о домашнем насилии

«Меня это беспокоит». Туктамышева — о не принятом в РФ законе о домашнем насилии
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Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что посвятила номер на «Русском вызове» не токсичным отношениям, как объявили на шоу, а проблемам домашнего насилия.

«В эфире номер объявили как номер про токсичные отношения, но проблема домашнего насилия гораздо более серьёзная. У нас до сих пор не принят закон о домашнем насилии, и меня это очень беспокоит.

Если один человек издалека уже настолько сильно мог повлиять на моё чувство самосохранения, то какое ощущение могут испытывать девушки, когда они живут с человеком, которому они не доверяют и рядом с которым они не чувствуют себя в безопасности?

Такие темы должны подниматься и обсуждаться. Чтобы люди, которые даже никогда об этом не слышали, задумались. У нас в стране не осуждают людей, которые могут избивать женщин. О чём мы говорим тогда, если это не наказывается никаким способом?» — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале «Коса. Медиа для женщин».

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