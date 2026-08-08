Бойкова/Козловский сделали совместное фото с Лоранс Фурнье Бодри и Гийомом Сизероном

Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, сделали совместное фото с олимпийскими чемпионами в танцах на льду французами Лоранс Фурнье Бодри и Гийомом Сизероном. Фото опубликовала Бойкова у себя на странице в соцсети.

Фото: Личный архив Александры Бойковой

«С легендами», – подписала снимок Александра.

Ранее стало известно, что российская пара поставила короткую программу в Монреале у Ромэна Агенауэра. С этим же специалистом работают Сизерон и Фурнье Бодри.

Французы выступают в дуэте с сезона-2025/2026. Ранее Сизерон долгое время был партнёром Габриэлы Пападакис, с которой стал многократным чемпионом мира и победителем Олимпиады в Пекине.