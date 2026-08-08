«Все готовы выступать». Евгений Плющенко — о нейтральных статусах российских фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о выдаче нейтральных статусов российским фигуристам.

«Очень большая радость, что мы выходим на международную арену. Желаю всем нашим фигуристам большой удачи. Все готовы выступать», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Нейтральные статусы получили 74 российских фигуриста, включая Петра Гуменника, Марка Кондратюка, Владислава Дикиджи, Александру Игнатову (Трусову), Камилу Валиеву, Марию Захарову, Алису Двоеглазову, Александру Бойкову/Дмитрия Козловского, Екатерину Чикмарёву/Матвея Янченкова, Василису Кагановскую/Максима Некрасова, Елизавету Пасечник/Дарио Чиризано.