«В номер приходим только поспать». Александра Трусова — о графике в Китае

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира – 2021, 22-летняя российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что из-за плотного графика работы в Китае им с мужем Макаром Игнатовым пришлось вызывать крёстную для присмотра за сыном Мишей.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«Мы предполагали, что наши будни в Китае будут активными, но чтобы настолько… В номер мы приходим только поспать, и то не слишком долго.

Миша тем временем развлекается со своей любимой крёстной! Когда мы прилетели в Китай и осознали, насколько плотный график тут намечается, поняли, что нам нужна помощь. Один звонок Маше — и она без вопросов собралась за четыре часа и прилетела к нам на подмогу. Самая лучшая подруга в мире.

В общем, ближайшие две недели обещают быть насыщенными. Надпись с наших кофт актуальна как никогда», — написала Трусова в телеграм-канале.

Александра Трусова принимает участие в шоу Magic On Ice в Пекине, которое проходит с 7 по 9 августа.